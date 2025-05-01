У Литві стають платними одноразові горнятка для кави та інше пакування

У Литві з 1 травня набули чинності зміни до законодавства, за якими кав’ярні та кафе більше не можуть безоплатно надавати клієнту одноразову тару для напоїв чи їжі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

З 1 травня кав’ярні, заклади харчування, кафе на АЗС тощо повинні будуть встановлювати плату за одноразову тару, у якій продаються напої чи їжа, що може варіюватися від 3-5 до 20 євроцентів.

Нововведення мають на меті зменшити кількість відходів, які щоденно генеруються кав’ярнями, та стимулювати людей відмовлятись від одноразової тари, якщо у них є альтернатива.

Представники бізнесу, з якими поспілкувались журналісти, кажуть, що встигли підготуватися до змін та завчасно попередили про це клієнтів, заохочуючи брати свою тару та отримати за це знижку. Вартість одноразового горнятка чи контейнера планують пробивати у чеку окремим рядком, щоб привертати до цього увагу.

Деякі представники сфери через ці зміни встановлять поруч з кава-машинами самообслуговування невеликі мийки, де можна буде помити власну чашку перед придбанням нової кави.

У Нідерландах почали перевіряти, як офіси дотримуються заборони одноразових стаканчиків.

Водночас у Швеції минулого року припинили стягувати податок на пластикові пакети, який діяв чотири роки та допоміг зменшити їхнє використання.