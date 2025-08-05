Рютте подякував трьом країнам за підтримку постачання американської зброї Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував Данії, Норвегії та Швеції за швидке рішення щодо фінансування пакета військової допомоги для України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У вівторок, 5 серпня, Швеція, Норвегія та Данія оголосили, що спільно виділять близько 5 млрд норвезьких крон на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.

Рютте подякував цим країнам за швидкі дії з фінансування пакета військової допомоги Україні.

"Це дозволить доставити на передову рятівне обладнання та необхідні матеріали, зміцнити позиції України та допомогти їй стримати агресію в її прагненні до миру", – заявив генеральний секретар НАТО.

4 серпня стало відомо, що Нідерланди підготували пакет допомоги Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot

Німеччина минулого тижня заявила, що поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.