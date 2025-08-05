Рютте поблагодарил три страны за поддержку поставок американского оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил Данию, Норвегию и Швецию за быстрое решение о финансировании пакета военной помощи для Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Во вторник, 5 августа, Швеция, Норвегия и Дания огласили, что совместно выделят около 5 млрд норвежских крон на инициативу НАТО по поставке Украине американского оружия.

Рютте поблагодарил эти страны за быстрые действия по финансированию пакета военной помощи Украине.

"Это позволит доставить на передовую спасательное оборудование и необходимые материалы, укрепить позиции Украины и помочь ей сдержать агрессию в ее стремлении к миру", – заявил генеральный секретарь НАТО.

4 августа стало известно, что Нидерланды подготовили пакет помощи Украине, в который вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot

Германия на прошлой неделе заявила, что поставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что Берлин будет первым в очереди на получение новых систем взамен переданных.