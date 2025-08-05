На півночі Польщі затримали молодика, який погрожував підірвати партійний зʼїзд

У Польщі затримали 19-річного мешканця північного міста Погужа, який у соцмережах опублікував погрозу підірвати зʼїзд однієї з політичних партій та поширював нацистську ідеологію.

Про це у вівторок оголосило управління поліції у Гдині, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що 1 серпня поліцейські у Гдині отримали інформацію про допис у соцмережах, де двом депутатам і керівництву однієї з партій погрожували "підкласти вибухівку" під час партійного зʼїзду наступного дня.

Хоча поліція не уточнює, про яку саме політсилу йдеться, польські ЗМІ стверджують, що йдеться про ліву партію Razem.

"У результаті інтенсивної роботи співробітники встановили місце проживання автора повідомлення. Після розслідування, яке тривало всю ніч, о 06:35 криміналісти затримали підозрюваного. Ним виявився 19-річний мешканець Погужа", – ідеться в повідомленні.

Затриманому оголосили пʼять пунктів звинувачення – не лише через погрозу підірвати зʼїзд партії, а й через прославляння в мережі "нацистської ідеології". За скоєні злочини йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні 2024 року будівлю парламенту Норвегії закрили після отримання двох повідомлень з погрозами вибуху.

У травні у другому за величиною аеропорту Брюсселя Шарлеруа довелось зупиняти роботу через повідомлення про бомбу.