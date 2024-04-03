Парламент Норвегії закрили після двох повідомлень про бомбу

Будівлю парламенту Норвегії закрили після отримання двох повідомлень з погрозами вибуху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NRK.

Повідомлення про погрози надійшло до поліції о 09:48.

"Було отримано дві погрози", – повідомив оперативний керівник поліції Свенд Б'єлланд одразу після 11:30.

Б'єлланд каже, що Стортинг (парламент Норвегії) отримав електронного листа з погрозами у вівторок ввечері.

"Його вважали несправжнім. Сьогодні надійшла нова погроза", – сказав він.

Саме останню загрозу поліція вважає найбільш реальною.

"Є незрозуміла загроза, яка сама по собі може не викликати довіри. Але вона настільки незрозуміла, що ми не наважуємося ризикувати", – каже Б'єлланд.

Як повідомляє Aftenposten, одна з погроз була розміщена на сайті 4chan: "Деякі з вас в порядку. Не йдіть завтра о 10 годині до Стортингу".

Територія навколо Стортингу оточена. Це зроблено для того, щоб транспортні засоби не могли заїхати на територію. За словами керівника операції, у цьому районі буде проводитися обшук.

Рух транспорту в районі Стортингу перекрито. Це також впливає на роботу громадського транспорту.

Всі працівники і члени Стортингу отримали SMS з інформацією про загрозу: " Всі входи до Стортингу наразі закриті через незрозумілу ситуацію з безпекою. Нікого не впускають і не випускають. Більше інформації буде згодом ".

Відразу після 11.00 адміністрація Стортингу розіслала оновлену інформацію про загрозу.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року школи по всій Естонії отримали електронні листи, у яких містилися погрози вибуху.

У Франції сплеск таких погроз випав на перші тижні після нападу ХАМАС на Ізраїль.