Парламент Норвегії закрили після двох повідомлень про бомбу
Будівлю парламенту Норвегії закрили після отримання двох повідомлень з погрозами вибуху.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NRK.
Повідомлення про погрози надійшло до поліції о 09:48.
"Було отримано дві погрози", – повідомив оперативний керівник поліції Свенд Б'єлланд одразу після 11:30.
Б'єлланд каже, що Стортинг (парламент Норвегії) отримав електронного листа з погрозами у вівторок ввечері.
"Його вважали несправжнім. Сьогодні надійшла нова погроза", – сказав він.
Саме останню загрозу поліція вважає найбільш реальною.
"Є незрозуміла загроза, яка сама по собі може не викликати довіри. Але вона настільки незрозуміла, що ми не наважуємося ризикувати", – каже Б'єлланд.
Як повідомляє Aftenposten, одна з погроз була розміщена на сайті 4chan: "Деякі з вас в порядку. Не йдіть завтра о 10 годині до Стортингу".
Територія навколо Стортингу оточена. Це зроблено для того, щоб транспортні засоби не могли заїхати на територію. За словами керівника операції, у цьому районі буде проводитися обшук.
Рух транспорту в районі Стортингу перекрито. Це також впливає на роботу громадського транспорту.
Всі працівники і члени Стортингу отримали SMS з інформацією про загрозу: " Всі входи до Стортингу наразі закриті через незрозумілу ситуацію з безпекою. Нікого не впускають і не випускають. Більше інформації буде згодом ".
Відразу після 11.00 адміністрація Стортингу розіслала оновлену інформацію про загрозу.
Нагадаємо, на початку грудня минулого року школи по всій Естонії отримали електронні листи, у яких містилися погрози вибуху.
У Франції сплеск таких погроз випав на перші тижні після нападу ХАМАС на Ізраїль.