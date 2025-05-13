Один з аеропортів Брюсселя закривали через повідомлення про бомбу

У другому за величиною аеропорту Брюсселя Шарлеруа довелось зупиняти роботу через повідомлення про бомбу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У вівторок, 13 травня, було отримано інформацію про бомбу на борту літака, що прибував з Португалії.

"Навколо літака було встановлено периметр безпеки, що вимагало закриття злітно-посадкової смуги і, як наслідок, припинення роботи аеропорту", – йдеться в заяві аеропорту Шарлеруа.

Крім того, були евакуйовані 166 пасажирів, що перебували на борту літака.

Поліція та прокуратура поки що не коментують ситуацію.

Рейси були перенаправлені до інших аеропортів поблизу, зокрема до Брюсселя та французького міста Лілль.

Згодом роботу аеропорту Шарлеруа відновили.

Раніше повідомляли, що літак, який доставляв президента Сербії Александара Вучича до Москви, приземлявся в Баку, де чекав дозволу на продовження польоту через "бойові дії між Росією та Україною" – українські ударні безпілотники в повітряному просторі РФ та роботу ППО.

Крім того, нещодавно літаку авіакомпанії Wizz Air, що виконував рейс з польської Варшави до іспанського Більбао, довелось сідати в Франкфурті-на-Майні через агресивного пасажира, що міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.