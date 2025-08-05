На севере Польши задержали молодого человека, угрожавшего взорвать партийный съезд

В Польше задержали 19-летнего жителя северного города Погужа, который в соцсетях опубликовал угрозу взорвать съезд одной из политических партий и распространял нацистскую идеологию.

Об этом во вторник объявило управление полиции в Гдыне, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что 1 августа полицейские в Гдыне получили информацию о сообщении в соцсетях, где двум депутатам и руководству одной из партий угрожали "подложить взрывчатку" во время партийного съезда на следующий день.

Хотя полиция не уточняет, о какой именно политсиле идет речь, польские СМИ утверждают, что речь идет о левой партии Razem.

"В результате интенсивной работы сотрудники установили место жительства автора сообщения. После расследования, которое длилось всю ночь, в 06:35 криминалисты задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Погужа", – говорится в сообщении.

Задержанному объявили пять пунктов обвинения – не только из-за угрозы взорвать съезд партии, но и из-за прославления в сети "нацистской идеологии". За совершенные преступления ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле 2024 года здание парламента Норвегии закрыли после получения двух сообщений с угрозами взрыва.

В мае во втором по величине аэропорту Брюсселя Шарлеруа пришлось останавливать работу из-за сообщения о бомбе.