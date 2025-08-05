Зеленський провів розмову з Трампом

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі своїм американським візаві Дональдом Трампом щодо припинення російсько-української війни.

Про це український президент повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У вівторок, 5 серпня, Зеленський заявив, що мав продуктивну розмову із Трампом, під час якої вони обговорили війну Росії проти України.

Під час розмови лідери країн скоординували позиції та обмінялися оцінками ситуації.

"Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити", – повідомив Зеленський.

Також президенти обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти захисту України, зокрема – рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії.

Окремо вони обговорили двосторонню оборонну взаємодію з Америкою.

"Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів", – підсумував Зеленський.

Впродовж останніх тижнів Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.

Також він розглядає можливість "суттєвого" підвищення тарифів на індійський імпорт протягом наступних 24 годин через закупівлю країною російської нафти.

А 1 серпня американський президент наказав перемістити два атомні підводні човни на тлі провокаційних заяв заступника голови Радбезу РФ Дмитрія Медведєва. Після того він сказав, що субмарини вже перебувають ближче до Росії.