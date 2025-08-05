Зеленский провел разговор с Трампом

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим американским визави Дональдом Трампом о прекращении российско-украинской войны.

Об этом украинский президент сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 5 августа, Зеленский заявил, что провел продуктивную беседу с Трампом, во время которой они обсудили войну России против Украины.

Во время разговора лидеры стран скоординировали позиции и обменялись оценками ситуации.

"Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам. Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить", – сообщил Зеленский.

Также президенты обсудили совместные европейские решения, которые могут помочь защите Украины, в частности – решение Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании.

Отдельно они обсудили двустороннее оборонное взаимодействие с Америкой.

"Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из самых сильных соглашений может быть. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает защиту наших жизней", – подытожил Зеленский.

В течение последних недель Трамп усилил критику против России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на хозяина Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

Также он рассматривает возможность "существенного" повышения тарифов на индийский импорт в течение следующих 24 часов из-за закупки страной российской нефти.

А 1 августа американский президент приказал переместить две атомные подводные лодки на фоне провокационных заявлений заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. После того он сказал, что субмарины уже находятся ближе к России.