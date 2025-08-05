Ізраїль викликав посла Польщі через заяву Туска про ситуацію в Газі

Міністерство закордонних справ Ізраїлю у вівторок викликало посла Польщі в Тель-Авіві Мацея Гуню у зв'язку із заявами прем'єр-міністра Дональда Туска щодо ситуації в секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Ізраїльське МЗС повідомило, що оголосило польській стороні демарш "після неприпустимих висловлювань прем'єр-міністра Польщі".

"Ізраїль рішуче відкидає ці звинувачення і очікує від Польщі, що вона утримається від використання мови, яка спотворює історію і ганьбить пам'ять про жертв Голокосту", – заявило відомство.

Обурення Ізраїлю викликав допис Дональда Туска на Х, де він заявив, що Польща буде на боці Ізраїлю в його протистоянні з ісламським тероризмом, "але ніколи на боці політиків, дії яких призводять до голоду і смерті матерів і дітей".

Польське МЗС після цього опублікувало заяву, в якій підкреслило, що Польща визнає право Ізраїлю на самооборону, але не вважає прийнятною кількість жертв серед цивільних у секторі Гази.

В останні тижні посилюється міжнародна критика дій Ізраїлю через загострення гуманітарної кризи в Газі та зростання підтверджених жертв серед цивільного населення.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон навіть закликав Європейський Союз призупинити торговельну частину угоди про асоціацію з Ізраїлем на тлі ситуації у секторі Гази.