Израиль вызвал посла Польши из-за заявления Туска о ситуации в Газе

Министерство иностранных дел Израиля во вторник вызвало посла Польши в Тель-Авиве Мацея Гуню в связи с заявлениями премьер-министра Дональда Туска о ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Израильский МИД сообщил, что объявил польской стороне демарш "после недопустимых высказываний премьер-министра Польши".

"Израиль решительно отвергает эти обвинения и ожидает от Польши, что она воздержится от использования языка, который искажает историю и порочит память жертв Холокоста", – заявило ведомство.

Возмущение Израиля вызвал пост Дональда Туска на Х, где он заявил, что Польша будет на стороне Израиля в его противостоянии с исламским терроризмом, "но никогда на стороне политиков, действия которых приводят к голоду и смерти матерей и детей".

Польский МИД после этого опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Польша признает право Израиля на самооборону, но не считает приемлемым количество жертв среди гражданских в секторе Газа.

В последние недели усиливается международная критика действий Израиля из-за обострения гуманитарного кризиса в Газе и роста подтвержденных жертв среди гражданского населения.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон даже призвал Европейский Союз приостановить торговую часть соглашения об ассоциации с Израилем на фоне ситуации в секторе Газа.