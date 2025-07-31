Швеція закликає ЄС заморозити угоду з Ізраїлем через ситуацію у секторі Гази

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон закликав Європейський Союз призупинити торговельну частину угоди про асоціацію з Ізраїлем на тлі ситуації у секторі Гази.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У четвер, 31 липня, Крістерссон заявив, що ситуація у секторі Гази є "абсолютно жахливою", а Ізраїль не виконує своїх "найосновніших зобов’язань і домовленостей щодо надання екстреної допомоги".

"У зв’язку з цим Швеція вимагає, щоб ЄС якнайшвидше заморозив торговельну частину угоди про асоціацію. Економічний тиск на Ізраїль має бути посилений. Ізраїльський уряд повинен дозволити безперешкодне надання гуманітарної допомоги до Гази", – наголосив прем’єр Швеції.

Він також акцентував на необхідності посилити тиск на ХАМАС.

"Швеція вітає той факт, що дедалі більше країн Близького Сходу вимагають роззброєння ХАМАС і недопущення його участі в майбутньому уряді Гази", – додав Крістерссон.

Нагадаємо, минулого тижня Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в секторі Гази.

Після цього США попередили Стармера, що рішення про майбутнє визнання Палестинської держави може принести користь ХАМАС, не принісши миру в регіон.