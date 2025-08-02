Німеччина: обсяг допомоги для сектора Гази залишається недостатнім

Попри незначне поліпшення ситуації, обсяг допомоги, що надходить до сектора Гази, залишається недостатнім.

Про це заявив у суботу речник німецького уряду Штефан Корнеліус, його слова наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Критика з боку Берліна пролунала після візиту міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля до регіону в четвер і у п'ятницю та першої операції німецьких військових з десантування продовольства в Газі.

За даними гуманітарних організацій, понад два мільйони палестинців у Газі перебувають на межі голоду.

Німеччина "відзначає обмежений початковий прогрес у наданні гуманітарної допомоги населенню сектора Гази, яка, однак, залишається дуже недостатньою для полегшення надзвичайної ситуації", заявив Корнеліус.

"Ізраїль залишається зобов'язаним забезпечити повну доставку допомоги", – додав Корнеліус.

Зіткнувшись із все більшою міжнародною критикою своїх військових операцій у Газі, Ізраїль дозволив більшій кількості вантажівок перетнути кордон, а деяким іноземним державам – здійснити повітряні десанти з продовольством і ліками.

Однак міжнародні агентства заявляють, що обсяг допомоги, яка надходить до Гази, все ще є небезпечно низьким. За даними Організації Об'єднаних Націй, 6000 вантажівок чекають дозволу Ізраїлю на в'їзд на палестинську територію.

Гуманітарна ситуація у регіоні також підштовхнула десятки країн до готовності визнати Палестинську державу.