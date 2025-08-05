Пором з 114 людьми на борту сів на мілину біля грецького острова Евбея
Пором Panagia Paravouniotissa у вівторок сів на мілину на рифі біля узбережжя грецького острова Евбея.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
На борту судна, яке вийшло з міста Стіра і прямувало до порту Агія Марина, на момент інциденту перебувало 105 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.
Наразі пасажирів перевозять на приватні судна, а на місці події працює один морський патрульний катер і два патрульних катери берегової охорони. За попередніми даними, на поромі був складений список.
Однак повідомлень про поранення або забруднення моря поки що не надходило.
У липні на півдні Швеції на мілину сіло пасажирське судно, внаслідок чого евакуювали понад вісім десятків людей.
Нещодавно писали, що річковий порт на Ельбі у німецькому місті Деміц вимушено зупинив роботу через надто низький рівень води.