Паром с 114 людьми на борту сел на мель у греческого острова Эвбея

Паром Panagia Paravouniotissa во вторник сел на мель на рифе у побережья греческого острова Эвбея.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

На борту судна, которое вышло из города Стира и направлялось в порт Агия Марина, на момент инцидента находились 105 пассажиров и девять членов экипажа.

Сейчас пассажиров перевозят на частные суда, а на месте происшествия работает один морской патрульный катер и два патрульных катера береговой охраны. По предварительным данным, на пароме был составлен список.

Однако сообщений о ранениях или загрязнении моря пока не поступало.

В июле на юге Швеции на мель села пассажирское судно, в результате чего были эвакуированы более восьми десятков человек.

Недавно писали, что речной порт на Эльбе в немецком городе Демиц вынужденно остановил работу из-за слишком низкого уровня воды.