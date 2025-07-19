У Швеції судно сіло на мілину – евакуювали понад 80 людей

На півдні Швеції на мілину сіло пасажирське судно, внаслідок чого евакуювали понад вісім десятків людей.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

У суботу, 19 липня, служба SOS отримала сигнал про судно, яке сіло на мілину в архіпелазі Карлскруна.

На борту судна перебувало 87 пасажирів. Рятувальні служби та морська рятувальна служба прибули на місце події і евакуювали всіх постраждалих.

Зараз з'ясовується, чи може судно повернутися самостійно або його потрібно рятувати. Причина, через яку судно сіло на мілину, наразі невідома.

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