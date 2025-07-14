Німецький річковий порт на Ельбі вимушено зупинив роботу через посуху

Річковий порт на Ельбі у німецькому місті Деміц вимушено зупинив роботу через надто низький рівень води.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Посушлива й спекотна погода у Німеччині суттєво вплинула на судноплавство на річці Ельба, зокрема в районі міста Деміц.

Гавань порту довелося закрити через надто низький рівень води – наявної глибини недостатньо для руху ані вантажів, ані екскурсійних суден, пройти можуть лише зовсім легкі човни.

Вранці у понеділок, за даними Міндовкілля Німеччини, рівень води складав лише 18 см. Федеральна адміністрація водних шляхів і судноплавства заявила про "нульовий рівень" (що означає рівень нижче історичних мінімумів, але не повну відсутність води).

В адміністрації порту очікують, що найближчим часом ситуація залишиться незмінною. Хоча під кінець тижня можливе незначне підвищення рівня води, цього все одно буде недостатньо для відновлення судноплавства.

Нагадаємо, у червні на шведському острові Готланд запровадили заходи економії води через падіння рівня ґрунтових вод після посушливої весни.

У 2024 році зниження рівня води в Дунаї на території Сербії та Угорщини відкрило для загалу рештки військових кораблів, затоплених під час Другої світової.