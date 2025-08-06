Між Києвом і Брюсселем: як український бізнес розширює міжнародне партнерство під час війни

В умовах повномасштабної війни бізнес, здатний мислити стратегічно, проявляти емпатію й інвестувати в майбутнє – особливо цінний. Doberman Group – одна з тих компаній, яка формує довіру до України у світі.

У складних умовах український бізнес продовжує шукати нові формати співпраці з міжнародними партнерами. Один із прикладів таких ініціатив – участь компанії Doberman Group у дипломатичному прийомі, організованому Посольством Королівства Бельгія в Києві. Захід, що об’єднав дипломатів, представників європейських компаній і громадського сектору, став платформою для представлення українського бізнесу як повноправного учасника міжнародного діалогу.

Під час заходу, компанія з гордістю представила бренди, що мають бельгійське походження і вже успішно себе зарекомендували в Україні, а саме Orozyme та Grandorf. Так наприклад Orozyme – це засіб для гігієни ротової порожнини котів та собак. Grandorf – бренд, який зарекомендував себе як лідер серед гіпоалергенних кормів класу холістик для котів та собак.

На дипломатичному прийомі Doberman Group була однією з небагатьох українських компаній, що представляли приватний сектор. Її участь стала свідченням того, що український бізнес – це не лише економічна одиниця, а й важливий міст між Україною та міжнародною спільнотою.

"Ми вдячні за можливість бути частиною такого поважного формату. Це підтвердження довіри до українського підприємництва, як до надійного партнера. Бізнес – це не лише про прибутки, це також про репутацію, відповідальність і внесок у міжнародний діалог", – прокоментувала Світлана Манушко, СEO та співзасновниця Doberman Group. Світлана Магнушко – СЕО Doberman Group та Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс

Doberman Group – це українська компанія, що спеціалізується на імпорті, дистрибуції зоотоварів та розвитку власного бренду. Вже понад десять років компанія працює у сфері турботи про тварин, пропонуючи якісні товари для тварин та співпрацюючи з українськими ветклініками, зоомагазинами та аптеками. Її місія – не просто забезпечити ринок продукцією, а формувати культуру свідомого догляду за тваринами, підтримуючи фахівців галузі та запроваджуючи нові стандарти відповідального бізнесу.

Сьогодні компанія активно нарощує інфраструктуру дистрибуції, розвиває партнерства з європейськими виробниками та виводить на ринок України продукцію, що відповідає стандартам ЄС. У пріоритеті – якість, безпека, а також прозорість і сталість у всіх етапах взаємодії з клієнтами та партнерами.

Крім комерційного розвитку, Doberman Group інвестує у гуманітарні проєкти, підтримує освітні ініціативи для ветеринарів, бере участь у професійних конференціях і співпрацює з міжнародними брендами в просвітницьких кампаніях. Компанія також долучається до допомоги притулкам для тварин, реагуючи на виклики війни через конкретні дії.

Цінності, на яких базується діяльність Doberman Group, – це довіра, відповідальність, сталість і турбота про спільне благо. Вони не лише об’єднують команду всередині, а й формують імідж компанії назовні – як бренду, що здатен не просто адаптуватися до змін, а будувати партнерства нового зразка.

Присутність компанії на дипломатичному прийомі в Києві – це не лише символ міжнародного визнання, а й чіткий сигнал: український бізнес є гідним представником країни на глобальній арені.