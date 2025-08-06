Посол ЄС привітала призначення очільника БЕБ

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова привітала призначення керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського.

Про це вона написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Матернова назвала призначення керівника БЕБ "чудовою новиною".

"Я вітаю призначення Олександра Цивінського керівником БЕБ – це ключова реформа для вступу до ЄС та виконання вимог МВФ", – заявила вона.

За словами Матернової, це ще один важливий крок на шляху до зміцнення довіри суспільства та міжнародних партнерів.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про призначення Цивінського керівником БЕБ.

Призначення Цивінського довгий час блокували нібито після застережень СБУ через російське громадянство його батька. Сам Цивінський говорив, що офіційно йому нічого не повідомляли, а конкурсна комісія повторно подала його документи до уряду.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо "ЄвроПравді" від кількох джерел, у ЄС почали ставити питання щодо інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

Нагадаємо, у липні, попри очікувані позитивні рішення з боку Євросоюзу, Київ почав наступ на реформи. Ми розповідали про це у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України".