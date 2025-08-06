Посол ЕС приветствовала назначение главы БЭБ

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова приветствовала назначение руководителем Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цывинского.

Об этом она написала у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Матернова назвала назначение руководителя БЭБ "замечательной новостью".

"Я приветствую назначение Александра Цывинского руководителем БЭБ – это ключевая реформа для вступления в ЕС и выполнения требований МВФ", – заявила она.

По словам Матерновой, это еще один важный шаг на пути к укреплению доверия общества и международных партнеров.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о назначении Цывинского руководителем БЭБ.

Назначение Цывинского долгое время блокировали якобы после предостережений СБУ из-за российского гражданства его отца. Сам Цывинский говорил, что официально ему ничего не сообщали, а конкурсная комиссия повторно подала его документы в правительство.

На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно "ЕвроПравде" от нескольких источников, в ЕС начали задавать вопросы относительно других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

Напомним, в июле, несмотря на ожидаемые положительные решения со стороны Евросоюза, Киев начал наступление на реформы. Мы рассказывали об этом в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".