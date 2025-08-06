У Литві сподіваються, що США вдарять санкціями по РФ, як і обіцяли

Міністри закордонних справ та оборони Литви сподіваються, що США дотримають своєї обіцянки ввести нові санкції проти Росії, якщо вона не досягне перемир'я з Україною до встановленого терміну.

Їхні слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Очільник литовського Міністерства закордонних справ Кястутіс Будріс переконаний, що США дотримають своєї обіцянки.

"А як інакше? Чого тоді будуть вартувати такі попередження і сигнали? Вони (санкції. – Ред.) повинні бути введені. Це питання довіри", – заявив він.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне зазначила, що США час діяти.

Впродовж останніх тижнів президент США Дональд Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.

Також він розглядає можливість "суттєвого" підвищення тарифів на індійський імпорт через закупівлю країною російської нафти.

ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп і його адміністрація розглядають можливість запровадження санкцій проти російського "тіньового флоту", якщо Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці, 8 серпня.