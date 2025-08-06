В Литве надеются, что США ударят санкциями по РФ, как и обещали

Министры иностранных дел и обороны Литвы надеются, что США сдержат свое обещание ввести новые санкции против России, если она не достигнет перемирия с Украиной до установленного срока.

Их слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Глава литовского Министерства иностранных дел Кястутис Будрис убежден, что США сдержат свое обещание.

"А как иначе? Чего тогда будут стоить такие предупреждения и сигналы? Они (санкции. – Ред.) должны быть введены. Это вопрос доверия", – заявил он.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене отметила, что США пора действовать.

В течение последних недель президент США Дональд Трамп усилил критику против России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на хозяина Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

Также он рассматривает возможность "существенного" повышения тарифов на индийский импорт из-за закупки страной российской нефти.

СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп и его администрация рассматривают возможность введения санкций против российского "теневого флота", если Путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы, 8 августа.