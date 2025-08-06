Керівна партія Литви налаштована зберегти чинну коаліцію після відставки премʼєра

Тимчасовий лідер соціал-демократів Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що партія прагне продовжити роботу у складі нинішньої коаліції після відставки премʼєра Гінтаутаса Палуцкаса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами Сінкявічюса, наразі Соціал-демократична партія дотримується позиції, що нинішня правляча коаліція із "Зорею Німану" та Демократичним союзом "За Литву" продовжує діяти.

"Ми не ухвалили жодних рішень у партії про те, що ми відкликаємо свою участь (у коаліції. – Ред.) або якось її змінюємо", – додав він.

Лідер соціал-демократів підкреслив, що меті партії – " намагатися виконати свої передвиборчі обіцянки, програму уряду, яка може дещо коригуватися".

Окремо Сінкявічюс висловив упевненість, що обрану соціал-демократами кандидатуру нового премʼєр-міністра, Інгу Ругінене, "позитивно оцінює" президент Гітанас Науседа.

Нагадаємо, попередній лідер СДПЛ Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку з посади прем’єра Литви після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його підозрілими діловими звʼязками.

