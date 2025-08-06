Руководящая партия Литвы настроена сохранить действующую коалицию после отставки премьера

Временный лидер социал-демократов Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что партия стремится продолжить работу в составе нынешней коалиции после отставки премьера Гинтаутаса Палуцкаса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам Синкявичюса, пока Социал-демократическая партия придерживается позиции, что нынешняя правящая коалиция с "Зорей Ниману" и Демократическим союзом "За Литву" продолжает действовать.

"Мы не приняли никаких решений в партии о том, что мы отзываем свое участие (в коалиции. – Ред.) или как-то ее меняем", – добавил он.

Лидер социал-демократов подчеркнул, что цель партии – "пытаться выполнить свои предвыборные обещания, программу правительства, которая может быть несколько скорректирована".

Отдельно Синкявичюс выразил уверенность, что избранную социал-демократами кандидатуру нового премьер-министра, Ингу Ругинене, "положительно оценивает" президент Гитанас Науседа.

Напомним, предыдущий лидер СДПЛ Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку с поста премьера Литвы после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанных с его подозрительными деловыми связями.

