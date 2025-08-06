Прем'єр Греції блокує розслідування у справі про масові махінації з аграрними фондами ЄС

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс використовує свою парламентську більшість, щоб запобігти повномасштабному розслідуванню щодо міністрів, яких підозрюють у зловживаннях з сільськогосподарськими субсидіями ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Грецькі урядові міністри та високопосадовці підозрюються у змові в масштабній афері з наданням сільськогосподарської допомоги з метою обману Європейського Союзу на сотні мільйонів євро.

Але, незважаючи на те, що європейські прокурори назвали їх підозрюваними, вони, швидше за все, уникнуть правосуддя, оскільки прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс блокує повномасштабне розслідування.

"Греції у 2025 році потрібні не скандали, а правда. Ми прагнемо остаточного вирішення проблеми", – заявив Міцотакіс у парламенті минулого тижня, намагаючись виправдати це рішення.

Європейська прокуратура (EPPO) розслідувала десятки справ, в яких греки отримували сільськогосподарські фонди ЄС за пасовища, якими вони не володіли або орендували, або за сільськогосподарські роботи, які вони не виконували, позбавляючи законних фермерів коштів, на які вони заслуговували.

Досьє на 3000 сторінок, надіслане до грецького парламенту, містить десятки записів телефонних розмов, в яких люди, очевидно, обговорюють, як обійти контроль за виплатами сільськогосподарських субсидій ЄС, щоб союзники та друзі партії могли отримати вигоду.

Згідно з розшифровками, до цього можуть бути причетні щонайменше п'ять нинішніх або колишніх міністрів і ще 10 депутатів парламенту.

Уряд Міцотакіса – завдяки більшості, яку має його правоцентристська партія "Нова демократія", і юридичній примсі, яка дозволяє лише грецькому парламенту переслідувати міністрів уряду, – вирішив не розслідувати справи власного народу.

Досьє EPPO описує "злочинну організацію", що складається з посадовців грецького агентства з розподілу субсидій ЄС OPEKEPE, а також приватних осіб і депутатів, які незаконно отримували сільськогосподарські субсидії ЄС.

EPPO заявила, що два колишні міністри сільського господарства – Лефтерис Авгенакіс і Макіс Ворідіс, який пізніше обіймав посаду державного міністра, що підпорядковувався безпосередньо прем'єр-міністру, – повинні стати об'єктами подальшого юридичного розслідування у зв'язку з підозрою в незаконному привласненні коштів ЄС. Обидва вони відкидають звинувачення.

Матеріали справи EPPO були направлені до парламенту, оскільки через особливості грецького законодавства лише він має повноваження розслідувати і передавати до суду злочини, скоєні міністрами.

Однак правляча партія "Нова демократія" неодноразово відкидала заклики прокурорів ЄС вжити заходів проти власних міністрів. Замість того, щоб зосередитися на афері з пасовищами, вона використала свою більшість для створення парламентського розслідування з метою вивчення всієї історії управління сільськогосподарськими фондами з 1998 року, коли виникла ідея створення OPEKEPE.

EPPO зазначає у своєму досьє, що термін давності за передбачувані злочини, скоєні колишнім міністром сільського господарства Ворідісом, закінчується в жовтні.

Раніше Європейська комісія ухвалила рішення оштрафувати Грецію на 392,2 млн євро через системні порушення у сфері управління сільськогосподарськими субсидіями ЄС у 2016–2023 роках.

У травні уряд Греції оголосив про ліквідацію агентства OPEKEPE – установи, відповідальної за розподіл аграрних субсидій і в центрі корупційного розслідування.