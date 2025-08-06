Премьер Греции блокирует расследование по делу о массовых махинациях с аграрными фондами ЕС

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис использует свое парламентское большинство, чтобы предотвратить полномасштабное расследование в отношении министров, подозреваемых в злоупотреблениях с сельскохозяйственными субсидиями ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Греческие правительственные министры и высокопоставленные чиновники подозреваются в сговоре в масштабной афере с предоставлением сельскохозяйственной помощи с целью обмана Европейского Союза на сотни миллионов евро.

Но, несмотря на то, что европейские прокуроры назвали их подозреваемыми, они, скорее всего, избегут правосудия, поскольку премьер-министр Кириакос Мицотакис блокирует полномасштабное расследование.

"Греции в 2025 году нужны не скандалы, а правда. Мы стремимся к окончательному решению проблемы", – заявил Мицотакис в парламенте на прошлой неделе, пытаясь оправдать это решение.

Европейская прокуратура (EPPO) расследовала десятки дел, в которых греки получали сельскохозяйственные фонды ЕС за пастбища, которыми они не владели или арендовали, или за сельскохозяйственные работы, которые они не выполняли, лишая законных фермеров средств, на которые они заслуживали.

Досье на 3000 страниц, направленное в греческий парламент, содержит десятки записей телефонных разговоров, в которых люди, очевидно, обсуждают, как обойти контроль за выплатами сельскохозяйственных субсидий ЕС, чтобы союзники и друзья партии могли получить выгоду.

Согласно расшифровкам, к этому могут быть причастны как минимум пять нынешних или бывших министров и еще 10 депутатов парламента.

Правительство Мицотакиса – благодаря большинству, которое имеет его правоцентристская партия "Новая демократия", и юридической примсе, которая позволяет только греческому парламенту преследовать министров правительства, – решило не расследовать дела собственного народа.

Досье EPPO описывает "преступную организацию", состоящую из должностных лиц греческого агентства по распределению субсидий ЕС OPEKEPE, а также частных лиц и депутатов, которые незаконно получали сельскохозяйственные субсидии ЕС.

EPPO заявила, что два бывших министра сельского хозяйства – Лефтерис Авгенакис и Макис Воридис, который позже занимал должность государственного министра, подчинявшегося непосредственно премьер-министру, – должны стать объектами дальнейшего юридического расследования в связи с подозрением в незаконном присвоении средств ЕС. Оба они отвергают обвинения.

Материалы дела EPPO были направлены в парламент, поскольку из-за особенностей греческого законодательства только он имеет полномочия расследовать и передавать в суд преступления, совершенные министрами.

Однако правящая партия "Новая демократия" неоднократно отвергала призывы прокуроров ЕС принять меры против собственных министров. Вместо того, чтобы сосредоточиться на афере с пастбищами, она использовала свое большинство для создания парламентского расследования с целью изучения всей истории управления сельскохозяйственными фондами с 1998 года, когда возникла идея создания OPEKEPE.

EPPO отмечает в своем досье, что срок давности за предполагаемые преступления, совершенные бывшим министром сельского хозяйства Воридисом, истекает в октябре.

Ранее Европейская комиссия приняла решение оштрафовать Грецию на 392,2 млн евро из-за системных нарушений в сфере управления сельскохозяйственными субсидиями ЕС в 2016–2023 годах.

В мае правительство Греции объявило о ликвидации агентства OPEKEPE – учреждения, ответственного за распределение аграрных субсидий и находящегося в центре коррупционного расследования.