В Угорщині затримали чоловіка, який шукав кілера для вбивства Орбана

Регіональна слідча прокуратура Будапешта порушила справу за фактом підготовки вбивства премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.

Як встановило слідство, затриманий у липні 2025 року опублікував у мережі заклик знайти "найкращого найманого вбивцю" для Орбана і пообіцяв заплатити за це у форинтах чи іншій валюті.

Угорські правоохоронці встановили особу чоловіка, затримали його та взяли під варту. Пізніше його допитали як підозрюваного у скоєнні злочину підготовки до вбивства з обтяжувальними обставинами.

Підозрюваний, як зазначається, зізнався у скоєному.

Регіональна слідча прокуратура Будапешта подала клопотання про його арешт "з огляду на небезпеку повторного вчинення злочину", рішення має найближчим часом ухвалити суд.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок в Угорщині. У червні суд угорського міста Толна узяв під варту 44-річного чоловіка, який погрожував "відрубати голову" Віктору Орбану та іншим публічним діячам.

У травні 2024 року замах скоїли на премʼєр-міністра сусідньої Словаччини Роберта Фіцо. Він вижив у результаті замаху, а в причетності до нього звинуватив опозицію.