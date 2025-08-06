В Венгрии задержали мужчину, который искал киллера для убийства Орбана
Региональная следственная прокуратура Будапешта возбудила дело по факту подготовки убийства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.
Как установило следствие, задержанный в июле 2025 года опубликовал в сети призыв найти "лучшего наемного убийцу" для Орбана и пообещал заплатить за это в форинтах или другой валюте.
Венгерские правоохранители установили личность мужчины, задержали его и взяли под стражу. Позже его допросили как подозреваемого в совершении преступления подготовки к убийству с отягчающими обстоятельствами.
Подозреваемый, как отмечается, признался в содеянном.
Региональная следственная прокуратура Будапешта подала ходатайство о его аресте "учитывая опасность повторного совершения преступления", решение должно быть принято в ближайшее время судом.
Напомним, это не первый подобный случай в Венгрии. В июне суд венгерского города Толна взял под стражу 44-летнего мужчину, который угрожал "отрубить голову" Виктору Орбану и другим публичным деятелям.
В мае 2024 года покушение совершили на премьер-министра соседней Словакии Роберта Фицо. Он выжил в результате покушения, а в причастности к нему обвинил оппозицию.