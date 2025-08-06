У Німеччині підготували рішення скоротити допомогу новоприбулим біженцям з України

Уряд Німеччини підготував законопроєкт, який передбачає скорочення державних виплат для новоприбулих українських біженців, як і передбачено коаліційним договором.

Як повідомляє "Європейська правда", з текстом законопроєкту ознайомилось агентство Reuters.

Згідно з проєктом закону, українці, які прибудуть до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть "бюргергельд" ("допомогу для громадян"), натомість їх виплачуватимуть меншу допомогу як людям, що шукають притулку.

За оцінками, ухвалення закону може призвести до скорочення виплат на 100 євро на місяць на кожного українського біженця в Німеччині.

Це рішення зачепить щонайменше 21 тисячу українців – саме стільки вʼїхали в Німеччину з 1 квітня по 30 червня 2025 року.

Законопроєкт ще має бути схвалений урядом Німеччини і верхньою палатою парламенту, перш ніж набуде чинності.

Німеччина вже давно обговорює, який рівень підтримки повинні отримувати українські біженці. Урядова коаліція домовилась, що для біженців, які прибули з 1 квітня, допомога буде зменшена.

Прем'єр-міністр Баварії і лідер коаліційного Християнсько-соціального союзу Маркус Зюдер закликав виключити з програми підвищення виплат усіх українських біженців, а не тільки новоприбулих.

Але ця ідея не знайшла широкої підтримки в його коаліційних партнерів.