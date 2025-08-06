В Германии подготовили решение сократить помощь новоприбывшим беженцам из Украины

Правительство Германии подготовило законопроект, который предусматривает сокращение государственных выплат для новоприбывших украинских беженцев, как и предусмотрено коалиционным договором.

Как сообщает "Европейская правда", с текстом законопроекта ознакомилось агентство Reuters.

Согласно проекту закона, украинцы, которые прибудут в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать "бюргергельд" ("помощь для граждан"), вместо этого им будут выплачивать меньшую помощь как людям, ищущим убежища.

По оценкам, принятие закона может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого украинского беженца в Германии.

Это решение затронет не менее 21 тысячи украинцев – именно столько въехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы. Правительственная коалиция договорилась, что для беженцев, прибывших с 1 апреля, помощь будет уменьшена.

Премьер-министр Баварии и лидер коалиционного Христианско-социального союза Маркус Зюдер призвал исключить из программы повышения выплат всех украинских беженцев, а не только новоприбывших.

Но эта идея не нашла широкой поддержки у его коалиционных партнеров.