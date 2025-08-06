Іспанське місто обмежило відзначення мусульманських свят

У місті Хумілья на південному сході Іспанії мусульманам не дозволять збиратися на спільні молитви під час великих свят, таких як Рамадан або Курбан-байрам.

Про це повідомляє газета El País, передає "Європейська правда".

Представники консервативної, християнсько-демократичної Народної партії і ультраправої партії Vox схвалили положення, яке покликане перешкодити мусульманам робити це.

Представники обох політичних партій виправдовують своє рішення "захистом ідентичності місцевого населення", в той час як критики називають цей захід порушенням фундаментального права на свободу віросповідання.

Постанова має на меті змінити чинне положення про використання муніципальних об'єктів, які вже кілька років використовуються для спільних ранкових молитов місцевими мусульманами. У місті з населенням близько 27 000 осіб їх налічується близько 1 500.

Ініціатором такого кроку виступила партія Vox, яка має лише одного представника в раді – Хуана Аґустіна Наварру. Однак Народна партія, яка керує містом за підтримки Vox, вирішила підтримати пропозицію ультраправої партії. Таким чином, новий регламент повинен вплинути на організацію закінчення Рамадану і Курбан-байрам, які припадають на весну 2026 року.

"Вони йдуть не проти інших віросповідань, а проти нашої. Це ісламофобська пропозиція. Це дискримінаційний захід, який лише заважає мусульманам насолоджуватися своїми святкуваннями", – заявив Мунір Бенджеллун, президент Іспанської федерації ісламських асоціацій.

Агустін Наварро стверджує, що захищає традиції від постійних ідеологічних атак лівих, які намагаються нав'язати місцевому населенню чужі звичаї. Однак колишній мер Хуана Гвардіола виступила проти цього, зазначивши, що Хумілья століттями несла в собі мусульманську спадщину. Кілька пам'ятників у місті були побудовані мусульманами.

Нагадаємо, Адміністративний суд Ніцци нещодавно призупинив дію постанови мера міста Мандельє-ла-Напуль, що забороняла носіння одягу релігійного характеру на пляжах.

Минулого року у Франції адміністративний суд в Бастії, що на острові Корсика, призупинив дію розпорядження муніципалітету Леччі про заборону на відвідування пляжів особами, які носять "релігійний одяг".