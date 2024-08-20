На Корсиці суд призупинив заборону на носіння буркіні

У Франції адміністративний суд в Бастії, що на острові Корсика, призупинив дію розпорядження муніципалітету Леччі про заборону на відвідування пляжів особами, які носять "релігійний одяг".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Libération.

7 серпня місцева влада видала указ, що забороняє доступ до пляжів і купання для всіх, хто не носить "правильний одяг, який поважає добру мораль і світськість, а також носіння одягу під час купання, який має конотацію, що суперечить цим принципам".

Кількома днями раніше чотири жінки купалися в буркіні на пляжі в Леччі.

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Ліга прав людини звернулася до суду з вимогою скасувати указ, стверджуючи, що заборона має бути обґрунтована "наявним і доведеним ризиком для громадського порядку".

"Оскільки муніципалітет не продемонстрував існування такого ризику, суд вважає, що ця заборона серйозно і незаконно порушує свободу пересування, свободу совісті та особисту свободу", – зазначили у суді.

Обраний представник Леччі хотів заборонити "носіння купального вбрання, яке нібито демонструє релігійну приналежність", обґрунтовуючи це "в контексті терористичної загрози і атмосфери міжнародної напруженості, особливо на Близькому і Середньому Сході".

Ці доводи не переконали суд, який визнав, що постанова серйозно і незаконно порушує основні свободи.

Нагадаємо, у червні найвищий адміністративний суд у Франції підтримав рішення суду першої інстанції, який постановив скасувати рішення міськради Гренобля про дозвіл носити буркіні у громадських басейнах.

Дебати про буркіні активізувалися у Франції з 2016 року, коли одне з південних міст спробувало заборонити буркіні на громадських пляжах. Тоді вищий адмінсуд скасував це рішення як таке, що посягає на фундаментальні свободи. Носіння у громадських місцях найбільш закритого мусульманського одягу для жінок, нікабу й бурки, у Франції заборонили з 2010 року.

Франція – одна з європейських країн, що мають найчисельнішу мусульманську громаду, орієнтовно 5 млн осіб.

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