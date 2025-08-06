Испанский город ограничил празднование мусульманских праздников

В городе Хумилья на юго-востоке Испании мусульманам не позволят собираться на совместные молитвы во время больших праздников, таких как Рамадан или Курбан-байрам.

Об этом сообщает газета El País, передает "Европейская правда".

Представители консервативной, христианско-демократической Народной партии и ультраправой партии Vox одобрили положение, которое призвано помешать мусульманам делать это.

Представители обеих политических партий оправдывают свое решение "защитой идентичности местного населения", в то время как критики называют эту меру нарушением фундаментального права на свободу вероисповедания.

Постановление имеет целью изменить действующее положение об использовании муниципальных объектов, которые уже несколько лет используются для совместных утренних молитв местными мусульманами. В городе с населением около 27 000 человек их насчитывается около 1 500.

Инициатором такого шага выступила партия Vox, которая имеет только одного представителя в совете – Хуана Агустина Наварру. Однако Народная партия, которая управляет городом при поддержке Vox, решила поддержать предложение ультраправой партии. Таким образом, новый регламент должен повлиять на организацию окончания Рамадана и Курбан-байрама, которые приходятся на весну 2026 года.

"Они выступают не против других вероисповеданий, а против нашего. Это исламофобское предложение. Это дискриминационная мера, которая только мешает мусульманам наслаждаться своими празднованиями", – заявил Мунир Бенджеллун, президент Испанской федерации исламских ассоциаций.

Агустин Наварро утверждает, что защищает традиции от постоянных идеологических атак левых, которые пытаются навязать местному населению чужие обычаи. Однако бывший мэр Хуана Гвардиола выступила против этого, отметив, что Хумилья веками несла в себе мусульманское наследие. Несколько памятников в городе были построены мусульманами.

Напомним, Административный суд Ниццы недавно приостановил действие постановления мэра города Манделье-ла-Напуль, запрещавшего ношение одежды религиозного характера на пляжах.

В прошлом году во Франции административный суд в Бастии, что на острове Корсика, приостановил действие распоряжения муниципалитета Леччи о запрете на посещение пляжей лицами, носящими "религиозную одежду".