У Навроцкого рассказали, как он видит анонсированные изменения в Конституцию Польши

Глава аппарата президента Польши Кароля Навроцкого Павел Шефернакер заявил, что анонсированные обсуждения изменений в Конституцию будут касаться, в частности, роли главы государства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире Polsat News.

По словам Шефернакера, "в последние годы в Польше неоднократно велась дискуссия о Конституции", и Навроцкий стремится подготовить изменения, которые позволили бы разрешить эти разногласия.

Он обратил внимание, что польский президент был избран с "исторической явкой", а конституционные полномочия главы государства "должны соответствовать мандату, который получает президент".

"В связи с этим усиление роли президента также является важным", – отметил глава канцелярии президента Польши.

Шефернакер пообещал, что подготовка изменений в Конституцию Польши будет проходить в консультации с экспертами и всеми партиями и будет нацелена на 2030 год, "чтобы не затрагивать полномочия ни одной из нынешних властей".

Напомним, новый президент Польши Кароль Навроцкий принес присягу и официально вступил в должность 6 августа.

В своем первом обращении на президентском посту Навроцкий объявил о создании Совета по вопросам изменения государственного устройства при президентском дворце и о работе над новым Основным законом Польши.

Подробнее о новом президенте Польши – в видеоблоге "ЕвроПравды" и статье Недружелюбный президент: как Кароль Навроцкий изменит Польшу и чего ждать Украине.