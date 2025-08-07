Рубіо: ключовим елементом закінчення війни РФ проти України буде питання територій

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ключовим елементом закінчення розв'язаної РФ війни проти України стане територіальне питання.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox Business, яке публікує пресслужба Держдепу, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо додав, що частиною мирного процесу має стати припинення вогню, оскільки, за його словами, "важко вести переговори про деталі остаточної мирної угоди, коли ви стріляєте один в одного".

Тому, як переконаний держсекретар, в ідеалі необхідно "перейти до короткочасного припинення вогню і використати цей час для остаточного врегулювання конфлікту".

При цьому він вважає, що "попереду довгий шлях, щоб зрозуміти, як закінчити війну".

Водночас Рубіо розповів, що "ключовими елементами будь-якого закінчення війни будуть територіальні питання".

"В будь-якій угоді повинні бути поступки; поступки повинні бути з боку Росії і, звичайно, з боку України. Це складно... Я думаю, що умови, за яких вона повинна закінчитися, – це завжди складна частина", – зауважив він.

При цьому, за словами Рубіо, у США тепер краще розуміють умови, "за яких Росія буде готова закінчити війну".

"Тепер ми маємо порівняти це з тим, що готові прийняти українці та наші європейські союзники, але, звичайно, в першу чергу українці", – додав держсекретар.

Він наголосив, що вперше з початку роботи адміністрації Дональда Трампа "ми маємо конкретні приклади того, чого може вимагати Росія, щоб закінчити війну".

Нагадаємо, 6 серпня відбулась зустріч посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна.

У Кремлі заявили, що під час розмови відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

А Дональд Трамп назвав зустріч "дуже продуктивною" і без деталей повідомив, що "було досягнуто значного прогресу".