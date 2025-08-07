Рубио: ключевым элементом окончания войны РФ против Украины будет вопрос территорий

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ключевым элементом окончания развязанной РФ войны против Украины станет территориальный вопрос.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business, которое публикует пресс-служба Госдепа, сообщает "Европейская правда".

Рубио добавил, что частью мирного процесса должно стать прекращение огня, поскольку, по его словам, "трудно вести переговоры о деталях окончательного мирного соглашения, когда вы стреляете друг в друга".

Поэтому, как убежден госсекретарь, в идеале необходимо "перейти к кратковременному прекращению огня и использовать это время для окончательного урегулирования конфликта".

При этом он считает, что "впереди долгий путь, чтобы понять, как закончить войну".

В то же время Рубио рассказал, что "ключевыми элементами любого окончания войны будут территориальные вопросы".

"В любом соглашении должны быть уступки; уступки должны быть со стороны России и, конечно, со стороны Украины. Это сложно... Я думаю, что условия, при которых она должна закончиться, – это всегда сложная часть", – отметил он.

При этом, по словам Рубио, в США теперь лучше понимают условия, "при которых Россия будет готова закончить войну".

"Теперь мы должны сравнить это с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники, но, конечно, в первую очередь украинцы", – добавил госсекретарь.

Он подчеркнул, что впервые с начала работы администрации Дональда Трампа "у нас есть конкретные примеры того, чего может требовать Россия, чтобы закончить войну".

Напомним, 6 августа состоялась встреча посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина.

В Кремле заявили, что во время разговора состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.

А Дональд Трамп назвал встречу "очень продуктивной" и без подробностей сообщил, что "был достигнут значительный прогресс".