В Іспанії обирають між двома типами винищувачів після відмови від F-35

В Міністерстві оборони Іспанії підтвердили, що більше не розглядають варіант придбання американських винищувачів F-35 і наразі обирають між двома європейськими альтернативами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник іспанського оборонного відомства, якого цитує Reuters.

Речник підтвердив дані, які з'явились у ЗМІ, про те, що уряд скасував плани щодо закупівлі винищувачів F-35 американського аерокосмічного гіганта Lockheed Martin.

За словами представника іспанського Міноборони, наразі Іспанія обирає між винищувачами Eurofighter і винищувачем нового покоління FCAS, який поки перебуває на стадії розробки.

У відповідь на прохання прокоментувати це питання компанія Lockheed Martin заявила: "Продаж військової техніки за кордон здійснюється на міжурядовій основі, і це питання найкраще вирішувати уряду США або Іспанії".

Як відомо, багато країн Європи замінюють свої F-16 на F-35, що у тому числі уможливило передачу цих винищувачів Україні. Німецький збройовий концерн Rheinmetall побудував у Німеччині завод для виробництва деталей до американських F-35.