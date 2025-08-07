В Испании выбирают между двумя типами истребителей после отказа от F-35

В Министерстве обороны Испании подтвердили, что больше не рассматривают вариант приобретения американских истребителей F-35 и сейчас выбирают между двумя европейскими альтернативами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель испанского оборонного ведомства, которого цитирует Reuters.

Представитель подтвердил появившиеся в СМИ данные о том, что правительство отменило планы по закупке истребителей F-35 американского аэрокосмического гиганта Lockheed Martin.

По словам представителя испанского Минобороны, в настоящее время Испания выбирает между истребителями Eurofighter и истребителем нового поколения FCAS, который пока находится на стадии разработки.

В ответ на просьбу прокомментировать этот вопрос компания Lockheed Martin заявила: "Продажа военной техники за рубеж осуществляется на межправительственной основе, и этот вопрос лучше решать правительству США или Испании".

Как известно, многие страны Европы заменяют свои F-16 на F-35, что, в том числе, сделало возможной передачу этих истребителей Украине. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall построил в Германии завод для производства деталей к американским F-35.