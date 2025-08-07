У США затримали військового за підозрою в намірі передати РФ інформацію про танки Abrams

У Сполучених Штатах затримали чинного військовослужбовця за підозрами у намірі передати російським спецслужбам засекречену інформацію про танк Abrams.

Як повідомляє AFP, про це заявили у Мін’юсті США, пише "Європейська правда".

22-річного Тейлора Адама Лі з Техасу затримали у середу. Йому загрожують звинувачення у намірі передати секретну інформацію у сфері нацбезпеки представнику іноземної держави.

"Тейлор Лі, як стверджують, намагався передати засекречену військову інформацію про вразливості танка США особі, яку він вважав представником російської розвідки – в обмін на російське громадянство", – заявив помічник директора відділу контррозвідки ФБР.

За даними служб, злочинні дії відбулися у липні. Лі нібито передав особі, яку вважав представником російських служб, SD-карту з документами і технічною інформацією про танк M1A2 Abrams.

У травні повідомляли про затримання ІТ-фахівця з розвідувального управління Пентагону, який нібито збирався передати агенту іноземного уряду секретну інформацію.

У листопаді 2024 року військовослужбовця Джека Тейшейру засудили до 15 років позбавлення волі за легковажне розкриття секретних документів Пентагону через онлайн-платформу Discord.