В США задержали военного по подозрению в намерении передать РФ информацию о танках Abrams

В Соединенных Штатах задержали действующего военнослужащего по подозрениям в намерении передать российским спецслужбам засекреченную информацию о танке Abrams.

Как сообщает AFP, об этом заявили в Минюсте США, пишет "Европейская правда".

22-летнего Тейлора Адама Ли из Техаса задержали в среду. Ему грозят обвинения в намерении передать чувствительную информацию в сфере нацбезопасности представителю иностранного государства.

"Тейлор Ли, как утверждают, пытался передать засекреченную военную информацию об уязвимости танка США лицу, которое он считал представителем российской разведки – в обмен на российское гражданство", – заявил помощник директора отдела контрразведки ФБР.

По данным служб, преступные действия произошли в июле. Ли якобы передал лицу, которое считал представителем российских служб, SD-карту с документами и технической информацией о танке M1A2 Abrams.

В мае сообщалось о задержании IT-специалиста из разведывательного управления Пентагона, который якобы собирался передать агенту иностранного правительства чувствительную информацию.

В ноябре 2024 года военнослужащего Джека Тейшейру приговорили к 15 годам лишения свободы за легкомысленное раскрытие секретных документов Пентагона через онлайн-платформу Discord.