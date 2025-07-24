Німецька поліція вимагає посилення перевірок в аеропортах

Німецька профспілка поліцейських (GdP) закликала до посилення імміграційного контролю в аеропортах країни після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про тисячі випадків "вторинної міграції", тобто подачі заяв про надання притулку в Німеччині, незважаючи на те, що притулок вже було надано в інших країнах ЄС.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Коментар німецьких поліцейських з’явився після того, як німецька медіагрупа Funke опублікувала звіт, в якому йшлося про те, що з січня по травень цього року близько 8 000 осіб подали заяви про надання притулку в Німеччині, незважаючи на те, що вони вже отримали притулок у Греції.

"Федеральна поліція контролює мости, автомагістралі та головні дороги на кордонах з Польщею та Австрією, перевіряючи незаконні спроби в'їзду мігрантів та осіб, які шукають притулку. Але в аеропортах є лазівка", – заявив представник поліції.

Згідно із законодавством ЄС, що регулює "вторинну міграцію" у зоні вільного пересування Шенгену, особи, які шукають притулку, можуть перебувати в іншій країні ЄС до 90 днів, але не можуть подавати там повторну заяву про надання притулку.

"Люди, яким було надано захист у Греції, повинні користуватися цим захистом там", – заявили в німецькому Міністерстві внутрішніх справ.

У квітні Федеральний адміністративний суд Німеччини в Лейпцигу постановив, що одинокі, здорові мігранти, які здатні працювати, можуть бути законно депортовані до Греції, де, на думку суду, вони не зазнають надзвичайних труднощів. Однак грецький уряд заявив, що не прийматиме назад таких осіб.

У жовтні 2023 року Німеччина запровадила контроль на кордонах із Чехією, Польщею та Швейцарією, а у вересні 2024-го він поширився на кордони з Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами та Данією.

Новий уряд Німеччини, який прийшов до влади в травні, наказав поліції ще більше посилити контроль на сухопутних кордонах.

У відповідь на німецькі перевірки з 7 липня Польща почала контролювати свої кордони з Німеччиною та Литвою. Деякі інші сусідні країни також критикували німецькі заходи, але жодна з них не вжила контрзаходів.