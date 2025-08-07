Германия продолжит контроль на границах

Правительство Германии намерено сохранить контроль на своих границах, который продолжается с осени 2024 года.

Об этом рассказал министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, которого цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам главы МВД Германии, как меры контроля на границах, так и отказы во въезде будут действовать и после сентября.

"Мы и в дальнейшем будем сохранять пограничный контроль", – заявил Добриндт в подкасте "Table.Today".

Кроме того, как рассказал министр, сейчас также продолжается работа над дальнейшими депортациями.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать дальнейшие депортационные рейсы в Афганистан, а также в Сирию", – отметил он.

Добриндт подчеркнул, что "абсолютно необходимо" обеспечить возвращение в свои страны тех людей, которые не могут и не должны оставаться в Германии, начиная с преступников.

Как известно, осенью 2024 года Германия ввела на всех своих наземных границах пограничный контроль с целью сдерживания неконтролируемого въезда мигрантов в страну.

С 16 сентября выборочный контроль начал действовать на границах с Францией, Данией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, еще раньше такой режим был введен на границах с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией.

Напомним, с началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже имеют поданные заявки на получение убежища в какой-то другой стране ЕС.

А недавно немецкий профсоюз полицейских (GdP) призвал к усилению иммиграционного контроля в аэропортах страны.