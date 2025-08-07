У Єврокомісії вітають призначення голови БЕБ і просять Україну продовжувати реформи

Європейська комісія вітає призначення директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та закликає Україну продовжувати реформи у сфері верховенства права.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Єврокомісія задоволена призначенням нового директора БЕБ і сподівається, що Україна продовжить реформи.

"Ми вітаємо призначення директора Бюро економічної безпеки України. Це призначення було здійснене за результатами прозорого та заснованого на заслугах відбору за участі незалежних експертів", – заявив Мерсьє.

Він наголосив, що "це просуває реформу БЕБ і забезпечує його незалежне та ефективне функціонування".

"Ця реформа була частиною ширших зобов’язань України у межах процесу набуття членства в ЄС. Ми закликаємо Україну й надалі робити важливі кроки для зміцнення верховенства права", – нагадав Гійом Мерсьє.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про призначення Цивінського керівником БЕБ.

Призначення Цивінського довгий час блокували нібито після застережень СБУ через російське громадянство його батька. Сам Цивінський говорив, що офіційно йому нічого не повідомляли, а конкурсна комісія повторно подала його документи до уряду.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо "ЄвроПравді" від кількох джерел, у ЄС почали ставити питання щодо інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

Нагадаємо, у липні, попри очікувані позитивні рішення з боку Євросоюзу, Київ почав наступ на реформи. Ми розповідали про це у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України".