В Еврокомиссии приветствуют назначение главы БЭБ и просят Украину продолжать реформы

Европейская комиссия приветствует назначение директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и призывает Украину продолжать реформы в сфере верховенства права.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Еврокомиссия довольна назначением нового директора БЭБ и надеется, что Украина продолжит реформы.

"Мы приветствуем назначение директора Бюро экономической безопасности Украины. Это назначение было осуществлено по результатам прозрачного и основанного на заслугах отбора с участием независимых экспертов", – заявил Мерсье.

Он подчеркнул, что "это продвигает реформу БЭБ и обеспечивает его независимое и эффективное функционирование".

"Эта реформа была частью более широких обязательств Украины в рамках процесса приобретения членства в ЕС. Мы призываем Украину и в дальнейшем делать важные шаги для укрепления верховенства права", – напомнил Гийом Мерсье.

Как сообщала "Европейская правда", 6 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о назначении Цывинского руководителем БЭБ.

Назначение Цывинского долгое время блокировали якобы после предостережений СБУ из-за российского гражданства его отца. Сам Цывинский говорил, что официально ему ничего не сообщали, а конкурсная комиссия повторно подала его документы в правительство.

На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно "ЕвроПравде" от нескольких источников, в ЕС начали задавать вопросы относительно других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

