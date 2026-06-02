ЗМІ: Іран ще не надав США відповіді на мирну угоду

Іран ще не відповів на запропонований Сполученими Штатами варіант меморандуму про взаєморозуміння, який має продовжити режим припинення вогню та відновити судноплавство Ормузькою протокою.

Про це напівофіційному агентству Ірану Mehr News заявило джерело, близьке до іранської переговорної групи, передає "Європейська правда".

За словами джерела, обговорення остаточного тексту меморандуму тривають у Тегерані.

Повідомляється, що Іран обережно розглядає пропозицію Вашингтона через те, що він називає "історією невиконання зобов'язань США" та давньою недовірою між сторонами.

"Виходячи з попереднього досвіду, Іран прагне відчутних і реальних вигод… Іран також раніше стикався з порушенням обіцянок іншою стороною. Тому основою є зворотність та конкретні, практичні заходи", – сказало джерело.

Про це стало відомо після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що він досягне мирної угоди з Іраном "протягом наступного тижня".

Напередодні іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Президент США сказав, що іранська сторона не повідомляла йому про припинення переговорів із Вашингтоном. Він також заявив про розмову із прем’єром Ізраїлю, за підсумком якої оголосив, що ізраїльські війська, які вирушили до Лівану – "вже повертаються назад".