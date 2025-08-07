Axios: Трамп не возразил против плана премьера Израиля по полной оккупации Газы

Президент США Дональд Трамп не возражает против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать новую военную операцию с целью оккупации всего сектора Газы.

Об этом порталу Axios заявили официальные представители США и Израиля, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что в четверг Кабинет безопасности Израиля одобрит очень противоречивый план, который предусматривает полную оккупацию Газы.

По информации источников, Трамп решил не вмешиваться и позволить израильскому правительству самостоятельно принимать решения.

Американские чиновники отметили, что Трамп и в дальнейшем не будет вмешиваться в принятие Израилем решений по новой операции.

Когда во вторник президента США спросили о возможной полной оккупации Газы Израилем, тот ответил: "Я действительно не могу сказать. Это будет зависеть почти полностью от Израиля".

Один из американских чиновников рассказал, что Трампа глубоко поразило опубликованное боевиками ХАМАС видео, на котором израильский заложник копает себе могилу.

"Это повлияло на президента, и он позволит израильтянам делать то, что они считают необходимым", – сказал источник.

В то же время чиновник США подчеркнул, что администрация Трампа не поддерживает аннексию Израилем части Газы – еще один вариант, который обсуждают израильские чиновники.

В ближайшие дни Белый дом хочет сосредоточиться на решении проблемы голода в Газе, говорится в публикации.

Ранее европейские страны, среди которых Франция и Германия, начали сбрасывать с воздуха помощь для гражданского населения в секторе Газы.

Также ряд западных государств, в частности Франция и Великобритания, заявили о готовности признать Палестину как государство.