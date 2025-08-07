Туск розповів про своє бачення співпраці з новим президентом Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, якою бачить майбутню співпрацю свого уряду з новим президентом Каролем Навроцьким.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника польського уряду наводить PAP.

Туск зазначив, що прийме допомогу та готовність до співпраці з боку президента Кароля Навроцького.

Водночас, за його словами, "всюди, де Навроцький захоче заважати", він побачить, "хто править у країні".

Туск розповів, що його уряд має багато роботи і "кожен, хто захоче допомогти, буде, незалежно від політичних поглядів, посади, яку займає, бажаним партнером".

"Всюди, де новий президент захоче допомагати, я з відкритими обіймами зустріну його готовність до співпраці. Всюди, де він захоче заважати, він побачить, у чому полягає конституційна норма, тобто хто керує країною, і я буду дуже послідовним у цьому питанні, а якщо буде потрібно, то й безжальним", – заявив Туск.

Нагадаємо, новий президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду 6 серпня.

У своєму першому зверненні на президентській посаді Навроцький оголосив про створення Ради з питань зміни державного устрою при президентському палаці та про роботу над новим Основним законом Польщі.

