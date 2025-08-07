Туск рассказал о своем видении сотрудничества с новым президентом Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, каким видит будущее сотрудничество своего правительства с новым президентом Каролем Навроцким.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы польского правительства приводит PAP.

Туск отметил, что примет помощь и готовность к сотрудничеству со стороны президента Кароля Навроцкого.

В то же время, по его словам, "везде, где Навроцкий захочет помешать", он увидит, "кто правит в стране".

Туск рассказал, что его правительство имеет много работы и "каждый, кто захочет помочь, будет, независимо от политических взглядов, занимаемой должности, желанным партнером".

"Везде, где новый президент захочет помогать, я с открытыми объятиями встречу его готовность к сотрудничеству. Везде, где он захочет мешать, он увидит, в чем заключается конституционная норма, то есть кто управляет страной, и я буду очень последовательным в этом вопросе, а если будет нужно, то и безжалостным", – заявил Туск.

Напомним, новый президент Польши Кароль Навроцкий принес присягу и официально вступил в должность 6 августа.

В своем первом обращении на президентском посту Навроцкий объявил о создании Совета по вопросам изменения государственного устройства при президентском дворце и о работе над новым Основным законом Польши.

