Більшість українців вірять у вступ України в ЄС у межах 10 років, але оптимістів поменшало

Понад 50% українців вірять у можливість вступу в ЄС у межах наступних 10 років, проте частка оптимістів щодо швидкого вступу зменшилася другий рік поспіль.

Як повідомляє "Європейська правда", такі результати опитування опублікувала компанія Gallup.

В одному з питань респондентів попросили висловити очікування щодо того, коли Україна стане членом ЄС – в межах наступних 10 років, наступних 10-20 років, більш як 20 років чи ніколи.

У вступ в межах 10 років вірять 52% опитаних – найменше за всі роки повномасштабної війни. Найвищим цей показник був у 2022-2023 роках, коли у таку можливість вірили 73%.

У вступ в межах 10-20 років вірять 16%, понад 20 років – 5%.

Не вірять у те, що Україну будь-коли приймуть у ЄС, 18%. Це найвищий показник за останні роки, але приріст респондентів з такою думкою набагато менший, ніж в аналогічному запитанні щодо НАТО.

