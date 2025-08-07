Большинство украинцев верят во вступление Украины в ЕС в пределах 10 лет, но оптимистов стало меньше

Более 50% украинцев верят в возможность вступления в ЕС в пределах следующих 10 лет, однако доля оптимистов относительно быстрого вступления уменьшилась второй год подряд.

Как сообщает "Европейская правда", такие результаты опроса опубликовала компания Gallup.

В одном из вопросов респондентов попросили выразить ожидания относительно того, когда Украина станет членом ЕС – в пределах следующих 10 лет, следующих 10-20 лет, более 20 лет или никогда.

Во вступление в пределах 10 лет верят 52% опрошенных – меньше всего за все годы полномасштабной войны. Самым высоким этот показатель был в 2022-2023 годах, когда в такую возможность верили 73%.

Во вступление в пределах 10-20 лет верят 16%, более 20 лет – 5%.

Не верят в то, что Украину когда-либо примут в ЕС, 18%. Это самый высокий показатель за последние годы, но прирост респондентов с таким мнением гораздо меньше, чем в аналогичном вопросе по НАТО.

Оценка украинцами руководства США по состоянию на 2025 год оказалась самой низкой за последние более 10 лет, тогда как одобрение действий Берлина является самым высоким за эти годы.

Читайте также Как разблокировать путь в ЕС: ключевые реформы, которые должна внедрить Украина.